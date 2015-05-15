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Spor

Beşiktaş'ta Bilic dönemi kapanıyor mu?

Slaven Bilic: Psikolojik hazırlık noktasında eksiktik ve tüm sorumluluk bana ait

15 Mayıs 2015 14:54

Beşiktaş zirvenin 4 puan gerisinde kalırken, gözler teknik direktör Slaven Bilic'e çevrildi. Uzun zamandır sözleşmesi bir muamma olan Hırvat teknik adam ile yolların ligin bitimiyle ayrılacağı iddia edildi. Özellikle Avrupa Ligi'ndeki Club Brugge maçları sonrası gündeme gelen ama lig yarışı nedeniyle rafa kaldırılan kriz, G.Antep ve Akhisar maçlarıyla tekrar gündeme geldi. İddiaya göre, İngiltere'ye gitmek isteyen Bilic ile yollar 3 hafta sonra ayrılacak. B planını hazır tutan siyah-beyazlı yönetim F.Bahçe'nin de radarında olan eski hocası Mircea Lucescu ile Bursaspor'da başarılı bir sezon geçiren Şenol Güneş ile ilgileniyor.

 

'Kötüyüz, suç benim'

 

Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, Akhisar deplasmanında bırakılan 2 puanı şu sözlerle değerlendirdi: "Büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz ama adil bir sonuç. 3 puan alacak kadar iyi oynamadık. İyi başladık iyi oynuyorduk ama baskıyı ve gerginliği kaldıramadık. Öyle bir halimiz vardı ki sanki golü maçın sonu dakikasında yemiş gibiydik. Motivasyonla ilgili sorunumuz yoktu. Psikolojik hazırlık noktasında eksiktik ve tüm sorumluluk bana ait."

Hırvat çalıştırıcı şampiyonluk şansı içinse şunları söyledi: "Şansımız devam ediyor ama kötü bir durumdayız. Galatasaray'ı yenip, onların puan kaybetmesini bekleyeceğiz ama herşey G.Saray'ın elinde." 

 

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