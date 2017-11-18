Beşiktaş'ta belediye temizlik aracı kaza yaptı

Zeki GÜNAL /İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş\'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)\'ye bağlı temizlik aracı kaza yaparak yan yattı. Aracın operatörü yaralandı.

Kaza Beşiktaş Vodafone Park önünde meydana geldi. İBB\'ye bağlı yol temizliği yapan araç operatörün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araç içinde sıkışan sürücü, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Bir süre sonra kaza yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralıyı ambulansla alarak hastaneye kaldırdı. Kaza yapan araçtan yola dökülen motor yağı diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Yağlı yola giren iki motosikletli kayarak düştü. Şans eseri bu kazalarda yaralanan olmadı. Belediye çalışanları yola kum dökerek önlem aldı. Kaza nedeniyle oluşan trafik aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

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