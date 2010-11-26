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Spor

BEŞİKTAŞ'TA BAKLAVALI ANTRENMAN İSTANBUL (A.A) 

26 Kasım 2010 16:18

-BEŞİKTAŞ'TA BAKLAVALI ANTRENMAN İSTANBUL (A.A) - 26.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 28 Kasım Pazar günü Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaşlı futbolcular, zorlu maç öncesi taraftarlarının BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki desteğiyle moral buldu. Siyah-beyazlı takımın bugün yaptığı antrenmanda futbolcuları ziyaret eden taraftarlar, derbi için oyunculara moral verdi. Takımın antrenmanından sonra futbolcularla bir araya gelen taraftarlar, teknik direktör Bernd Schuster ve oyunculara baklava ikram etti. Bütün futbolculara derbi öncesi başarı dileklerinde bulunan siyah-beyazlı taraftarlar, Konyaspor maçı sonrası protesto edilen Holosko ile de yakından ilgilendiler. Taraftarlar, Slovak futbolcunun moralini destekleriyle yükseltmeye çalıştılar.

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