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Beşiktaş'ta Adebayor sesleri

Beşiktaş, Togolo golcü Emmanuel Adebayor'u kadrosuna katmak için hamle yaptı

03 Temmuz 2013 10:20

Beşiktaş, Adebayor için Tottenham'ın kapısını çaldı. Yönetici Ahmet Kavalcı İngiliz kulübüne teklifte bulunduklarını belirtirken; Bilic'in isteği ile Fernandes'e gelen teklifleri geri çevirdi. Ersan Gülüm için ise Malaga ile pazarlıklar sürüyor.
 
Beşiktaş, Togolo golcü Emmanuel Adebayor'u kadrosuna katmak için hamle yaptı. Yönetici Ahmet Kavalcı, yıldız futbolcu için kulübü Tottenham'a teklifte bulunduklarını söyledi.

Beşiktaş'ın Almanya kampında bulunan yönetici Kavalcı, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kavalcı, Adebayor için Tottenham'ın kapısını çaldıklarını açıklarken, "Ancak bonservis bedeli çok yüksek. Bu konuda anlaşmamız kolay olmayacak" dedi.


Transfere bütçe 16 milyon Euro


Transfer için 16 milyon euroluk bütçe belirlediklerini dilge getiren Kavalcı, yapılması planlanan forvet ve sol bek transferlerinin hazırlık kampının ikinci etabına yetişmesini planladıklarını sözlerine ekledi.


Bilic Fernandes'in kalmasını istiyor


Beşiktaş'ta transferin gözde ismi Manuel Fernandes'e yeni teknik direktör Slaven Biliç'ten veto geldi. Avrupa'dan birçok kulüp Portekizli yıldız için siyah-beyazlı yönetimin kapısını çalıyor. Ancak Hırvat teknik adam, Fernandes'in kesinlikle elde tutulmasını istiyor. Bu sezonki oyun sisteminde yıldız futbolcunun çok önemli bir yeri olduğunu belirten Biliç'in isteğini dikkate alan yönetim, gelen teklifleri geri çeviriyor.


Ersan ile pazarlıklar sürüyor


Malaga'nın başına geçen Beşiktaş eski teknik direktörü Bernd Schuster'in kadrosuna katmak istediği Ersan Gülüm için İspanyol kulübü ile pazarlıklar devam ediyor. Başarılı savunma oyuncu için İstanbul'a gelen Malaga yetkililerinin hafta içerinde transferi noktalamak istedikleri belirtiliyor. Bu transfer için son kararı teknik direktör Slaven Bilic'in vereceği öğrenildi.

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