Beşiktaş'ta Aboubakar endişesi

Beşiktaş'ın Napoli zaferinin mimarı Vincent Aboubakar'ın performansı ülkesinde de sevince neden oldu. Ancak bu durum siyah-beyazlılar açısından başka bir tehlikeyi de beraberinde getirdi.

Kamerun'da Samuel Eto'o'nun varisi olarak gösterilen ancak uzun süredir beklenen patlamayı gerçekleştiremediği belirtilen oyuncunun bugünkü performası, elemeleri geçerek Afrika Uluslar Kupası'na gitmeye hak kazanan milli takımındaki yerini de garantileyeceği anlamına geliyor.

Gabon'un ev sahipliğinde 14 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek dev turnuvaya gidecek yıldız futbolcu, bu durumda Beşiktaş'ı üç maçta yalnız bırakacak.



Müsabakaların ikinci yarının ilk maçında başlayacağı göz önünde bulundurulduğunda Aboubakar, Kamerun'un da finale kadar gitmesi durumunda Alanyaspor, Konyaspor ve Karabükspor karşılaşmalarında takımdaki yerini alamayacak.