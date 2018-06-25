İSTANBUL,(DHA)

Yeni sezon hazırlıklarına yarın başlayacak olan Beşiktaş\'ta, 4 futbolcu sağlık kontrolünden geçti.

Siyah beyazlı futbolculardan Gökhan Töre, Necip Uysal, Mustafa Pektemek ve Utku Yuvakuran\'ın sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan futbolcular; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Oyuncuların sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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