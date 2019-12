-BEŞİKTAŞ'TA "DALYA" HEYECANI İSTANBUL (A.A) - 01.12.2010 - Eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 98 gol atan Beşiktaş, yarın oynayacağı CSKA Sofya maçında 2 gol atması halinde ''dalya'' yapacak. Beşiktaş, Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımıyla yarın deplasmanda yapacağı UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu 5. maçıyla birlikte Avrupa kupalarında 147. karşılaşmasına çıkacak. Siyah-beyazlılar, bugüne dek Avrupa kupalarında yaptığı toplam 146 maçtan 51'ini kazanıp, 30'unda berabere kalırken, 65 müsabakada ise rakiplerine yenildi. Avrupa arenasında bugüne dek rakip fileleri toplam 178 kez havalandıran ''Kara Kartallar'', kalesinde ise 213 gol gördü. Beşiktaş, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde Türkiye'yi 15 kez Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi, 7 kez Avrupa Kupa Galipleri Kupası, 10 kez de UEFA Kupası'nda temsil etti. -98 GOL ATTILAR Siyah-beyazlılar, (L) Grubu 5. hafta maçında yarın deplasmanda Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımı karışsında 2 gol bulmaları halinde UEFA Kupası serüveninde 100. golüne imza atmış olacak. Avrupa kupaları tarihinde UEFA Kupası'nda toplam 62 maç oynayan siyah-beyazlılar, 27 galibiyet, 14 beraberlik, 21 yenilgi alırken, toplam 98 gol attı. Kalesinde ise 74 gol gördü. -İLK GOL SİNAN'DAN- Beşiktaş'ın UEFA Kupası'ndaki ilk golünü 1974'te Sinan Alayoğlu attı. 18 Eylül 1974'te İnönü Stadı'nda Romanya'nın Steagul Roşu takımıyla yapılan ve Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona eren maçta, Sinan karşılaşmanın 62. dakikasında rakip fileleri havalandırarak, takımının UEFA Kupası'ndaki ilk golüne imza atmıştı. Siyah-beyazlıların, UEFA Kupası'ndaki 50. golünü ise 25 Ağustos 2005'te İnönü Stadı'nda Liechtenstein'ın Vaduz takımıyla yapılan ve 5-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona eren 2. ön eleme turu rövanş maçının 89. dakikasında Adem Dursun kaydetti. -AVRUPA MESAİSİ- Beşiktaş'ın, Avrupa kupalarında yaptığı maçların performans tablosu şöyle: Organizasyon K O G B M A Y ------------------------ ------------------------------------ Ş.K.Kupası ve Ş.Ligi 15 64 20 12 32 59 101 Kupa Galipleri Kupası 7 20 4 4 12 21 38 UEFA Kupası 10 62 27 14 21 98 74 ----------------------- ------------------------------------ Toplam 32 146 51 30 65 178 213 -HÜKMEN GALİBİYETLER- Beşiktaş'ın, haberde değerlendirmeye alınmayan, Avrupa kupalarında hükmen galibiyetleri de bulunuyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1958-1959 sezonunda Yunanistan'ın Olympiakos, 1986-1987 sezonunda da Kıbrıs Rum Kesimi'nin APOEL takımlarının sahaya çıkmamaları üzerine hükmen galip ilan edilerek, tur atlamıştı. -EN FARKLI SKORLU GALİBİYETİ SARAYBOSNA'YA KARŞI- Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini Bosna-Hersek takımı Saraybosna karşısında elde etti. Siyah-beyazlılar, 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Bosna-Hersek'in Saraybosna takımını 5-0 yenerek, Avrupa kupaları tarihindeki 138 maç içinde en farklı skorlu galibiyetine imza attı. -EN FARKLI SKORLU YENİLGİ LIVERPOOL'DAN- Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde en farklı skorlu yenilgiyi ise İngilizler'in dünyaca ünlü takımı Liverpool'dan aldı. Siyah-beyazlılar, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi (A) Grubu maçında deplasmanda Liverpool'a 8-0'lık skorla yenildi. Bu sonuç, hem Beşiktaş, hem de UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en farklı skorlu maçı olarak kayıtlara geçti. Beşiktaş, daha önceki en farklı skorlu yenilgisini yine bir İngiliz ekibine karşı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaşamıştı. Siyah-beyazlılar, 2000-2001 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi (H) Grubu'nda deplasmanda Leeds United'a 6-0 yenilmişti. -BULGAR TEMSİLCİSİNİN 85 GALİBİYETİ BULUNUYOR Avrupa kupalarında şu ana kadar toplam 209 karşılaşma yapan Bulgar temsilcisi, bu karşılaşmalardan 85 galibiyet, 82 mağlubiyet ve 42 beraberlik aldı. Bulgaristan'ın önemli futbol takımlarından biri olan CSKA Sofya, ligde 31 kez mutlu sona ulaşırken, 11 kez de Bulgaristan Kupası'nın sahibi oldu. Kendi liginde bu sezon 15. hafta sonunda aldığı 7 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 5 beraberlikle 26 puan toplayabilen CSKA Sofya, 16 takımlı ligde lider Litex Lovech'in 11 puan gerisinde 6. sırada bulunuyor. CSKA Sofya geçtiğimiz sezon Bulgar Ligi'ni 70 puanla şampiyon olan Litex Lovech'in ardında 58 puanla ikinci sırada tamamladı. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 1948 yılında kurulan ve kırmızı-siyah renklere sahip olan CSKA Sofya, maçlarını 22 bin 500 kişilik Bulgaristan Ordu Stadı'nın yanı sıra 43 bin kişilik Vasil Levski Stadı'nda oynuyor. Bulgar temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Kuzey İrlanda'nın Cliftonville takımını (3-0, 1-2), play-off turunda da Galler'den The New Saints'i (3-0, 2-2) eleyerek, gruplara katıldı. Gruplarda Beşiktaş ve Porto'ya 1-0, Rapid Wien'e de 2-0 mağlup olan CSKA Sofya, son maçında deplasmanda Rapid Wien'i 2-1 mağlup edip (L) Grubu'ndaki ilk puanlarını aldı. -EN GOLCÜLERİ MARQUINHOS- CSKA Sofya'nın bu sezon Avrupa kupalarındaki en golcü ismi Brezilyalı orta saha oyuncusu Marquinhos oldu. Marquinhos, 2'si ön eleme 1'i de grup maçlarında olmak üzere UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon 3 gol kaydetti. İtalyan savunma oyuncusu Giuseppe Aquaro takımına Avrupa kupalarında 2 gol kaydederken, Tomi Kostadinov, Christian Tiboni, Gregory Nelson ve Todor Yanchev da birer gol attı. -KADRO- Teknik direktörlüğünü Gjorgi Jovanovski'nin yaptığı CSKA Sofya'nın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: Kaleciler: Zdravko Chavdarov, Ivan Karadzhov, Bojidar Stoychev Defans: Pavel Vidanov, Kostadin Stoyanov, Giuseppe Aquaro, Kristian Velinov, Apostol Popov, Marco Esposito, Yordan Minev, Martin Dechev Orta saha: Tomi Kostadinov, Todor Yanchev, Rumen Trifonov, Boris Galchev, Nikolay Manchev, Kosta Yanev, Tiero William, Alexandar Tonev, Marquinhos Forvet: Spas Delev, Dormushali Saidhodzha, Rui Miguel, Dimitar Iliev, Christian Tiboni, Atanas Zehirov, Cillian Sheridan, Gregory Nelson -TÜRK TAKIMLARIYLA YAPTIĞI MAÇLAR- Şimdiye dek iki ülke takımları arasında yapılan 18 maçın 7'sini Türk, 6'sını Bulgar takımları kazanırken, 5 karşılaşma berabere bitti. Bu maçlarda Türk takımlarının 24 golüne, Bulgarlar 22 golle karşılık verdi. -AVRUPA KUPALARINDA TÜRK-BULGAR TAKIMLARININ MAÇLARI Bulgaristan'nın CSKA Sofya takımı, Avrupa kupalarında şu ana dek Türk takımlarından Beşiktaş, Galatasaray ve Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Bulgar takımlarıyla yaptığı 5 karşılaşmanın 3'ünü kazanan siyah-beyazlılar, 2 karşılaşmada ise berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, 2000-2001 sezonunda Avrupa Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda eşleştiği Levski Sofya'yı İstanbul'da 1-0 yenip, Sofya'da 1-1 berabere kalarak turu geçti. UEFA Kupası'nda 2006-2007 sezonunda 1. turda yarınki rakibi CSKA Sofya ile eşleşen Beşiktaş, Kleberson ve Gökhan Güleç'in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Rövanşta 90 dakikalık süre 2-0 Bulgar ekibinin üstünlüğüyle sona erdiği için maç uzatmaya gitti. Uzatmada Nobre ve Bobo ile 2 gol bulan ''Kara Kartallar'' sahadan 2-2 beraberlikle ayrılıp UEFA Kupası'nda gruplara kalmayı başardı. ''Kara Kartallar'' son olarak da bu sezon (L) Grubu'nun ilk maçında İstanbul'da CSKA Sofya'yı Fabian Ernst'in son dakikalarda attığı golle 1-0 kazandı. Galatasaray ise 2003-2004 sezonunda Avrupa Şampiyonlar Ligi elemelerinde eşleştiği CSKA Sofya'yı her iki maçta da 3-0'la geçmeyi başardı. Bulgar temsilcisi, 1996-1997 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nın ilk turunda mücadele ettiği Kocaelispor'u deplasmanda 3-1 yenerek, Türk takımları karşısındaki tek başarısını elde etti. -BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA KAYBETMİYOR Avrupa kupalarındaki son deplasman mağlubiyetini 30 Eylül 2009'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-1'lik skorla CSKA Moskova karşısında alan siyah-beyazlılar, daha sonra çıktığı 7 deplasmanda taraftarlarına mağlubiyet üzüntüsü yaşatmadı. Bu 7 karşılaşmanın 4'ünde sahadan galibiyetle ayrılan ''Kara Kartallar'', 3 kez de berabere kaldı. Bu maçlarda rakip fileleri 13 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise sadece 3 gol gördü. -MANCHESTER UNITED'I YENDİ- Beşiktaş, 7 maçlık periyotta İngiltere'nin en önemli takımlarından Manchester United'ı Old Trafford Stadı'nda yenmeyi başardı. Tello'nun golüyle zorlu deplasmanı galip kapayan siyah-beyazlılar, tarihi bir başarıya da imza attı. Beşiktaş, CSKA Moskova maçının ardından deplasmanda Almanya'nın Wolfsburg takımıyla berabere kalıp, Manchester United'ı 1-0 yendi. Ancak deplasmandaki başarılarını iç sahada sürdüremeyen siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkamadı. Bu sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, deplasmanda Faroe Adaları'ndan Vikingur ve Finlandiya'nın HJK Helsinki takımlarını 4-0'lık skorlarla yenerken, Çek Cumhuriyeti'nden Viktoria Plzen ile 1-1 berabere kaldı. Grup maçlarında da Avusturya'nın Rapid Wien takımını Viyana'da 2-1 mağlup etmeyi başaran ''Kara Kartallar'', son olarak da Porto karşısında deplasmanda 1-1'lik skor elde etti. -SON 7 DEPLASMAN- Beşiktaş'ın CSKA Moskova'ya 2-1 yenildiği karşılaşmadan sonra deplasmanlarda yaptığı 7 maç ve sonuçları şöyle: Wolfsburg-Beşiktaş........: 0-0 Manchester United-Beşiktaş: 0-1 Vikingur-Beşiktaş.........: 0-4 Viktoria Plzen-Beşiktaş...: 1-1 HJK Helsinki-Beşiktaş.....: 0-4 Rapid Wien-Beşiktaş.......: 1-2 Porto_Beşiktaş............: 1-1 -BU SEZON BAŞARILI BİR GRAFİK ÇİZDİ Siyah-beyazlılar, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı ön eleme ve grup maçlarında sadece 1 kez yenildi. 6'sı ön eleme, 4'ü de grup maçı olmak üzere toplam 10 karşılaşmaya çıkan ''Kara Kartallar'', sahadan 7 kez galip ayrılırken, 2 kez berabere kaldı, 1 kez de mağlup oldu. Beşiktaş'ın bu sezon Avrupa kupalarındaki en golcü isimleri Bobo ve Nihat oldu. İki futbolcu, Avrupa kupalarında takımlarına 4'er gol kazandırırken, Ricardo Quaresma ve Filip Holosko ise UEFA Avrupa Ligi'nde rakip fileleri 3'er kez havalandırdı. Takımdan ayrılan Matias Delgado 2, Nobre, Ekrem, Hilbert, Guti, Necip ve Ernst ise 1'er gol attı. Beşiktaş'ın bu sezon Avrupa kupalarındaki en golcü isimleri olan ve toplam 11 gole imza atan Bobo, Nihat ve Quaresma, sakatlıkları nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. -BU SEZONKİ MAÇLAR- Beşiktaş'ın bu sezon UEFA Avrupa Ligi ön elemeleri ve grupta oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle: Beşiktaş-Vikingur.......: 3-0 Vikingur-Beşiktaş.......: 0-4 Viktoria Plezen-Beşiktaş: 1-1 Beşiktaş-Viktoria Plezen: 3-0 Beşiktaş-HJK Helsinki...: 2-0 HJK Helsinki_Beşiktaş...: 0-4 Beşiktaş-CSKA Sofya.....: 1-0 Rapid Wien-Beşiktaş.....: 1-2 Beşiktaş-Porto..........: 1-3 Porto-Beşiktaş..........: 1-1