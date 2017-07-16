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Spor

Beşiktaş'ta 10 numaralı formanın sahibi belli oluyor!

Siyah-beyazlıların 10 numarası yarım sezondur boştaydı

16 Temmuz 2017 14:38

Beşiktaş'ta 10 numaralı formayı giyen Olcay Şahan'ın geçen sezon Trabzonspor'a transfer olmasından sonra boş kalan '10 numara'nın sahibi belli oluyor.

Habertürk'te yer alan habere göre; Beşiktaş'ın yeni 10 numarası, 4 sezondur siyah-beyazlılara hizmet eden, geçen sezon yönetim ve teknik direktör Şenol Güneş'in kaptanlık görevine layık gördüğü Oğuzhan Özyakup olacak. Beşiktaş'ta oyun kurucu rolünde oynayan 24 yaşındaki orta sahanın, siyah-beyazlıların bugün Hollanda 2. Lig ekibi Fortuna Sittard ekibiyle oynayacağı hazırlık maçına 10 numaralı forma ile çıkması bekleniyor.

Talisca da istemişti

Annesinin rahatsızlığı nedeniyle yönetimden ve teknik ekipten izin alan, memleketi Brezilya'dan 14 gün rötarlı olarak kampa katılan Talisca da 10 numaralı formayı istediğini ima eden bir paylaşımda bulunmuştu. Genç yıldız, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda "#T10" yazmış, Brezilyalı'nın bu hareketi boşta kalan 10 numaralı formayı istediği yönünde yorumlanmıştı.

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