Beşiktaşlıların attıkları atkılar Erciş'te

T24 - Beşiktaşlı taraftarların Fenerbahçe derbisinin son dakikalarında depremzedeler için sahaya attığı forma, atkı ve bereler Erciş'teki çadır kentte yaşayan çocuklara dağıtıldı.



Beşiktaşlı taraftarların atkı, bere ve eldivenlerin yanı sıra mont, kazak, eşofman, battaniye ve elektrikli ısıtıcıları da taşıyan tırın Van'ın Erciş ilçesine ulaşmasının ardından Türk Kızılayı görevlileri tarafından malzemelerin tasnifi yapıldı. Daha sonra Kızılay gönüllüleri tarafından, siyah-beyazlı taraftarın deprem bölgesine gönderdiği mont, kazak forma ve eşofman takımları, Erciş'teki Yenişehir Çadır Kenti'nde yaşayan depremzede çocuklara dağıtıldı.

3 yaşındaki Yiğit'in forma sevinci



Kızılay gönüllülerinin ilk olarak ziyaret ettiği 112 nolu çadırda ailesi ile yaşayan 3 yaşındaki depremzede Yiğit Sebubuçin, kendisine Beşiktaş forması hediye eden görevlilere sarılarak, yaşadığı sevinci gösterdi. Küçük depremzedenin annesi Elif Sebubuçin ise oğlunun her hangi bir takımın taraftarı olmadığını belirterek, “Oğlum artık bu hediyelerden sonra Beşiktaşlı oldu. Çok sevinçli” diye konuştu. Bazı çocuklar ise çadır kentteki “siyah-beyaz” coşkuya “En büyük Beşiktaş” sloganlarıyla katıldı.

Taraftarlar, atkı, bere ve eldivenlerini sahaya atmıştı



Yardım kampanyası düzenleyen taraftarlar, Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmanın son dakikalarında, depremzedelere destek için atkı, bere ve eldivenlerini sahaya atmışlardı. Organizasyonun içinde yer alan Beşiktaş Belediyesi'nin çalışanları ise maç sonrası bu malzemeleri toplayarak Fiyapı İnönü Stadı'nın dışında bekleyen tıra taşımışlardı. Maç sırasında atılan malzemelerin yanı sıra taraftarların karşılaşma öncesinde Kartal Yuvası Mağazalarından satın alıp, belediye çalışanlarına teslim ettiği malzemeler de tek tek kolilere konulmuştu.



