Beşiktaşlılar'ı çıldırtan transferler!

DEMİRÖREN'İN "FENERLİ KOLEKSİYONU"!

2004-05: 4 FENERLİ

2005-06: EN SAKİN SEZON

2006-07: NOBRE VE FAHRİ





2007-08: RÜŞTÜ VE M.YOZGATLI

2008-09: MUSTAFA DENİZLİ VE YUSUF

Son yıllarda Beşiktaş taraftarının en çok tepki duyduğu kulübün Fenerbahçe olması ya da Bursaspor taraftarının Beşiktaş'a bitmek bilmez bir öfke duyması hiçbirşeyi değiştirmiyor. Hatta aksine yönetimler ağırlıklı olarak taraftarlarının büyük tepki gösterdiği takımların eski oyuncuları ve teknik direktörleri ile anlaşıyor !..Ligtv'nin haberine göre, Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören, göreve geldiği 2004 yılından beri Fenerbahçe'nin eski futbolcularını almayı alışkanlık haline getirdi. Demirören 4.5 yılda tam 9 eski Fenerbahçeli futbolcuyu transfer etti. Bunlardan 4 tanesi doğrudan Fenerbahçe'den alındı.Demirören yönetimi, 2004-2005 sezonu başlarken 4 eski Fenerbahçeliyi renklerine kattı: Ali Güneş, Murat Şahin, Mustafa Doğan ve Tayfun Korkut.Bu isimlerden Mustafa Doğan Beşiktaş'ta uzun süre başarıyla forma giydi, Murat Şahin kaleye fazla geçemese de Antalyaspor maçında sakat sakat oynayarak taraftarın kalbini kazandı. Tayfun 1.5 sene kaldığı Beşiktaş'ta fazla verimli olamazken, doğrudan Fenerbahçe'den alınan Ali Güneş de vasatı aşamadı.2005-2006 sezonunda ise siyah beyazlılar hiçbir eski Fenerbahçeli'yi almadı. Sadece devre arasında Trabzonspor'dan Tomas Jun alındı. Üstelik Fenerbahçe alt yapısında yetişip Galatasaray'da UEFA şampiyonluğu yaşayan Ahmet Yıldırım, bir başka eski Fenerbahçeli Emre Aşık, yine eski bir Fenerbahçeli olan Tayfun Korkut ve eski Galatasaraylı Berkant gönderildi.Siyah beyazlılar 2006-07 sezonu öncesi ise belki de Fenerbahçe'den yaptığı en isabetli transfere imza attı ve Mert Nobre'yi renklerine bağladı. Taraflı tarafsız birçok kişi bu transferi alkışladı ve Beşiktaş'ın "Eski Fenerlileri alma" alışkanlığınının dışında tuttu.Bu arada Fenerbahçe Altyapısında yetişen Fahri Tatan da siyah beyazlı takıma transfer oldu.Öte yandan Tümer Metin, Nobre'nin rövanşı olarak Fenerbahçe'ye transfer edildi. Ayrıca Demirören tarafından alınan eski Galatasaraylı Okan Buruk gönderildi.Yıldırım Demirören Fenerbahçe'den 2 futbolcu birden aldı. Sarı lacivertlilerin 750.000 YTL teklif edip nazikçe "Gidebilirsin" dediği Rüştü'ye iki katı para veren Demirören, Fenerbahçe'nin aynı şekilde gözden çıkardığı Mehmet Yozgatlı'ya da sahip çıktı (!) ve Beşiktaş'a aldı!Bu sezon başında Yıldırım Demirören'in hiçbir eski Fenerbahçeli futbolcuyu almaması dikkat çekti. Ancak Demirören ligin 6. haftasına kadar dayandı ve Ertuğrul Sağlam'ın istifasının ardından hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'yi çalıştırmış olan Mustafa Denizli'yi takımın başına getirdi!Devre arasında ise Yıldırım Demirören 9. eski Fenerbahçeli futbolcusunu aldı: Yusuf Şimşek!