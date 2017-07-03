Beşiktaşlı yöneticiler Pepe'yi almak için Lizbon'a gidiyor!

Teknik direktör Şenol Güneş'in talimatıyla bir süredir stoper transferlerini hızlandıran Beşiktaş, görüşme halinde olduğu 34 yaşındaki Portekizli Pepe'yi almak için Portekiz'in Lizbon kentine gideceği bilgisi, TRTSpor muhabiri Fırat Günayer tarafından da doğrulandı. Yöneticilerin Portekiz'e yola çıkacağını aktaran Günayer, rakamlarda anlaşıldığı bilgisini aktardı.

BeINSports'un haberine göre; Beşiktaşlı yöneticiler, dün FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda 3'üncü olan Portekiz'in 2 golünden birini Ricardo Quaresma'nın asistinde kaydeden Pepe için Lizbon'a gidecek ve transferi bitirecek.

Bonservisi elinde olan Pepe, 10 sezon formasını giydiği Real Madrid'de 229 maçta 19.681 dakika sahada kalarak 13 gol ve 12 asiste imza attı.