Beşiktaşlı yıldızın yaptığı işaret ne anlama geliyor?

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde gol atan Ramon Motta'nın gol sonrası eliyle yaptığı "A" işaretinin kötü alışkanlıklara karşı çocukları sokaktan kurtarmak için kurulan bir vakdın sembolü olduğu ortaya çıktı

“Her çocuk bir yıldız” sloganıyla yola çıkan; genç çocukları kötü alışkanlıklardan, sokaklardan özellikle de erken ölümden kurtarmak isteyen Fitz Hall, Andy Johnson, Ken Bonsu ve Ronnie Wilson adındaki 4 kişi, kurdukları A Star League adındaki vakıfla dünya çapında büyük bir etki yarattı. Bu vakfın amblemi ise üç parmakla yapılan “A” işaretinden oluşuyor. İşte Beşiktaş’a 1 puanı getiren golün sahibi Motta’da sevinci sırasındaki “A” harfiyle A Star’a destek verdi.



A Star nedir?



Dünyanın önde gelen futbolcularının da yeşil sahada “A” harfi işaretiyle destek verdiği bu kuruluş kurduğu ligle gençleri futbola kazandırıyor. İngiliz hükümetinin suç ve adalet araştırmasından yola çıkan vakfın amacı; çocuklardaki suç algoritmasını yok ederek kendilerine örnek alabileceği rol modeller yaratmak. Vakıf ayrıca yoksul ve sosyal dışlanma riski altında olan gençlere sahip çıkarak onların hayallerine ulaşması için ilham olacak farklı kuruluşlarla da işbirliği içinde çalışmayı amaçlıyor.



Milli futbolcumuz Colin Kazım, Fransız yıldız Hatem Ben Arfa, İngilizlerin golcü oyuncusu Andy Carroll, Bayern Münih’in savunmacısı Dante başta olmak üzere Emile Heskey, Micah Richards, Leighton Baines pek çok yıldız isim bu vakfa saha içinde ve dışında destek veriyor.



A Star Vakfının amacı nedir?

* Rol model bireyler yetiştirmek.

* Ekip ruhunu anlamalarını sağlamak.

* Bir topluluğa katılmak için çaba vermenin önemi Farklı beceriye sahip insanların değerli olduğu Önyargıların aşılabileceği yeni yollarla, yeni insanlarla çalışılabileceği Sorumluluk alabilme Özgüvene sahip bireyler yaratma.

İşte o işareti yapan futbolcular;