Beşiktaşlı ünlü isimler bu filmde bir araya gelecek: Aşkın Saati 19:03

Beşiktaş'a gönül vermiş ünlü isimler bir araya getiren 'Aşkın Saati 19:03' adlı sinema filminin çekimlerine başlanıyor. Sowa Yapım tarafından çekilecek olan film, bir dedenin torununa işlemek istediği Beşiktaş ruhunun anlatacak.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Beşiktaşlı ünlü isimlerin bir araya geleceği filmin yönetmen koltuğunda Hasan Gümet yer alacak.

Senaryosu oyuncu Özgür Özgülgün imzası taşıyan filmin çekimlerine ise mayıs ayında başlanması planlanıyor.

Netleşen ilk oyuncusu Çiğdem Batur olan "Aşkın Saati 19:03"ün cast çalışmaları devam ediyor.