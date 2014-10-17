Beşiktaşlı Tolga Zengin boşanıyor mu?

Beşiktaş'ın milli kalecisi Tolga Zengin'in, 2008 yılında evlendiği Ece Saraç'tan ayrılma kararı aldığı, çiftin evlerini ayırdığı ileri sürüldü.

Kartalhaber.com'da yer alan habere göre tecrübeli kaleci, 2008 yılında evlendiği eşi Ece Saraç'tan ayrılıyor.

Haberde şu ifadeler kullanıldı:

Form düşüklüğü yaşıyor

Geçen sezon oynadığı maçlarda başarılı performans gösteren Tolga Zengin'in bu sezon tam tersi bir görüntü vermesi dikkatlerden kaçmıyor. Tolga hem kötü performans gösteriyor hem de hırçın davranışlarıyla şaşırtıyordu. Tolga Zengin son olarak Çek Cumhuriyeti Milli maçında yediği hatalı goller nedeniyle Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından Letonya Milli maçında yedek bırakılmıştı.

Eşiyle evlerini ayırdı

Tolga'daki form düşüklüğünü araştıran Beşiktaşlı yöneticiler yıldız futbolcunun son dönemde gece hayatına daldığını tespit etti. Araştırmayı derinleştiren yöneticiler Tolga Zengin'in evliliğinin üzerinde kara bulutların dolaştığını öğrendi. Tolga'nın 2008 yılında dünyaevine girdiği Ece Saraç'tan boşanmaya hazırlandığı bilgisine ulaşıldı. Yıldız futbolcunun eşiyle evlerini ayırdığı sızan bilgiler arasında. Beşiktaşlı yöneticilerin bu futbolcunun gece hayatına çeki-düzen vermesiyle ilgili önümüzdeki günlerde uyarılarda bulunacağı belirtildi.