T24 LogoT24 Logo
Magazin

Beşiktaşlı Tolga Zengin boşanıyor mu?

Tolga'nın 2008 yılında dünyaevine girdiği Ece Saraç'tan boşanmaya hazırlandığı öne sürüldü

17 Ekim 2014 10:30

Beşiktaş'ın milli kalecisi Tolga Zengin'in, 2008 yılında evlendiği Ece Saraç'tan ayrılma kararı aldığı, çiftin evlerini ayırdığı ileri sürüldü.

Kartalhaber.com'da yer alan habere göre tecrübeli kaleci, 2008 yılında evlendiği eşi Ece Saraç'tan ayrılıyor.

Haberde şu ifadeler kullanıldı:

 

Form düşüklüğü yaşıyor

 

Geçen sezon oynadığı maçlarda başarılı performans gösteren Tolga Zengin'in bu sezon tam tersi bir görüntü vermesi dikkatlerden kaçmıyor. Tolga hem kötü performans gösteriyor hem de hırçın davranışlarıyla şaşırtıyordu. Tolga Zengin son olarak Çek Cumhuriyeti Milli maçında yediği hatalı goller nedeniyle Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim tarafından Letonya Milli maçında yedek bırakılmıştı.

 

Eşiyle evlerini ayırdı

 

Tolga'daki form düşüklüğünü araştıran Beşiktaşlı yöneticiler yıldız futbolcunun son dönemde gece hayatına daldığını tespit etti. Araştırmayı derinleştiren yöneticiler Tolga Zengin'in evliliğinin üzerinde kara bulutların dolaştığını öğrendi. Tolga'nın 2008 yılında dünyaevine girdiği Ece Saraç'tan boşanmaya hazırlandığı bilgisine ulaşıldı. Yıldız futbolcunun eşiyle evlerini ayırdığı sızan bilgiler arasında. Beşiktaşlı yöneticilerin bu futbolcunun gece hayatına çeki-düzen vermesiyle ilgili önümüzdeki günlerde uyarılarda bulunacağı belirtildi.

ETİKETLER

tolga zenginEce Saraçboşanmaevlilikbeşiktaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24