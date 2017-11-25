Beşiktaşlı oyunculardan çifte kutlama

İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş\'ta kamp yapılan otelde teknik direktör Şenol Güneş\'in Öğretmenler günü, Hollandalı oyuncu Jeremain Lens\'in ise doğum günü takımın Malatya\'da kamp yaptığı otelde kesilen pastalarla kutlandı.

Takım kaptanı Tolga Zengin, teknik direktör Şenol Güneş\'e takım arkadaşları adına çiçek vererek öğretmenler gününü kutlarken, teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular yeni yaşında Jeremain Lens\'e mutluluklar diledi.

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