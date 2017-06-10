Beşiktaşlı milli boksör İbrahim Demirezen, Dünya Boks Ligi maçında dopingliymiş!

Beşiktaşlı milli boksör İbrahim Demirezen Dünya Boks Ligi maçında dopingli çıktı. Ancak Türkiye Boks Federasyonu dopingli raporu kimseye bildirmedi.

Milli boksör İbrahim Demirezen, geçen yıl milli takım kampına katıldıktan sonra Dünya Boks Ligi’nde (WSB) mücadele etmek üzere Çin’e gitti. Beşiktaş Kulübü sporcusu olan Demirezen’in 27 Şubat’ta Çinli Haiping’e yenildiği maç sonrası verdiği numunede yasaklı ‘metenolone’ maddesine rastlandı. Milli boksörün test sonuçları, Çin Anti Doping Ajansı (CHINADA) tarafından 10 Mart’ta Uluslararası Boks Federasyonları Birliği’ne (AIBA) iletildi. 15 Mart’ta da bu bilgi, AIBA’nın resmi yazılarıyla Türkiye Boks Federasyonu ile Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu’na bildirildi.

Boks Federasyonu, gelen bilgiyi sporcunun kendisine, kulübüne ve spor bölge teşkilatına bildirmesi gerekirken bunu yapmadı. Bu arada, bir haftalık itiraz süresini kaçıran Demirezen, B numunesini açtırma şansını da kaybetti ve 14 Mart 2020 tarihine kadar 4 yıl ceza alması kesinleşti.

Habertürk'te Murat Ağca'nın imzasıyla yayımlanan haberin devamında şöyle dendi:

8 ay sonra bildirildi

Ne var ki, olan biten herşeyden habersiz olan milli boksör, ceza aldıktan 6 ay sonra, eylül ayında kulübü Beşiktaş adına İstanbul Boks Şampiyonası’na girip sıkletinde birinciliği kazandı. Ardından kasım ayında bu kez Çanakkale’deki Bölge Şampiyonası’na katılan Demirezen, burada da rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Ancak bu sırada kulaktan dolma bilgiler alan milli boksör, durumu kulübüne iletince, kriz patlak verdi. Federasyona başvuran Beşiktaş Kulübü’ne, sporcusu Demirezen’in 4 yıl doping cezası aldığı ancak 20 Kasım’da, yani 8 aylık gecikmeyle bildirildi. Bu süreçte iki şampiyonluk yaşayan Demirezen’in durumu kulübünde ve sporcuda büyük bir şok yarattı. Bir yandan 21 yaşındaki genç sporcunun hem madalyaları, hem gelecek hayalleri yitip giderken, diğer yandan turnuvalarda yendiği diğer boksörlerin de hakkı yenmiş oldu.

Beşiktaş itiraz etti

Yaşanan skandaldan en fazla zarar görenlerden biri olan Beşiktaş Kulübü, ilk şoku atlattıktan sonra hem kulübün hem de sporcusunun mağduriyetinin giderilmesi için gerekli çalışmalara başladı. Kulüp avukatı aracılığıyla Boks Federasyonu’na itiraz eden Beşiktaş, aynı zamanda federasyonunun sebep olduğu durumu öne sürerek AIBA’dan ceza indirimi için girişimlerde bulundu. Süreç devam ederken, federasyonun sümen altı etmeye çalıştığı böyle zincirleme bir skandalın altından nasıl kalkacağı merakla bekleniyor.