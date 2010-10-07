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Spor

BEŞİKTAŞLI GUTİ İLE MANKEN SEVGİLİSİ AYRILDI MADRİD (A.A)

07 Ekim 2010 19:34

-BEŞİKTAŞLI GUTİ İLE MANKEN SEVGİLİSİ AYRILDI MADRİD (A.A) - 07.10.2010 - Beşiktaşlı Guti'nin manken sevgilisi Noelia Lopez, İspanyol futbolcuyla ilişkisinin bittiğini söyledi. İspanyol paparazzi dergilerinin bu yaz gözde çifti olan Guti-Noelia'nın ilişkinin kısa sürede bittiğine ilişkin iddialara cevap veren Noelia, ''Bir ilişkinin başlayıp bitmesi sanırım dünyada herkesin başına gelir. İyisiyle kötüsüyle hayat böyle'' dedi.  Guti'den ayrılmalarının sebebini ''Uzaklık, hayat, koşullar, her şey değişiyor. Guti, yeni takımıyla İstanbul'da çalışıyor ben ise Avrupa veya ABD'deyim'' diye açıklayan İspanyol manken, ''Guti ile çok iyi vakit geçirdiğini, ancak tanışma safhasında olduklarını her seferinde söylediğini'' ifade etti.

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