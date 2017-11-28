Beşiktaşlı futbolcuların galibiyet sevinci

Orkan Çınar: \"9 gol atmamızda yanlış bir şey yok\"

Alvaro Negredo: \"Daha fazla süre almayı hedefliyorum\"

\"Ligde belli bir çizgi yakalamak istiyoruz\"

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş\'ın Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur\'unda Grandmedical Manisaspor\'u 9-0 mağlup ettiği maçın ardından siyah-beyazlı ekipten Alvaro Negredo ve Orkan Çınar basın mensuplarının karşısına çıktı.

ORKAN: \"9 GOL ATMAMIZDA YANLIŞ BİR ŞEY YOK\"

İlk olarak söz alan Orkan Çınar, rahat bir oyun oynadığını söyleyerek, \"Bence doğru olanı yaptık. Maçı golle kazanıyorsun. Rakip defans yaptı, biz hücum yaptık. 9 gol oldu ama daha fazla da olabilirdi. Burada yanlış bir şey yok. Uzun zamandır oynamıyordum. Beşiktaş\'taki ilk resmi maçımdı. İyi oynadığımı düşünüyorum ama bu kadar iyi oyuncunun yanında zaten kötü oynamak zor. Bu benim kendimi kıyasladığım bir maç değil. Başka maçlarda da kendimi göstermek istiyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu da olur. Ben elimden geleni yapıyorum. Hocamız bekletirse, bekliyorum ve arkadaşlarıma dışarıdan destek veriyorum. Eğer oynarsam da elimden geleni yapacağıma herkes emin olsun. Ben bunları fazla düşünmüyorum ve işimi yapıyorum\" diye konuştu.

NEGREDO: \"DAHA FAZLA SÜRE ALMAYI HEDEFLİYORUM\"

Attığı 4 golle yıldızlaşan Alvaro Negredo ise, kazanmaları gereken bir maçı kazandıklarını belirterek, \"Daha fazla oynamayan oyuncular oynadı ve takım olarak rotasyona gittik. 2\'nci maç için avantaj kovalıyorduk ve bugün de büyük bir avantaj yakaladık diyebiliriz. Bugün rotasyona gittik. Oynamayan isimler için önemli bir maçtı. Her gün daha sıkı çalışıp daha iyiye gidip daha fazla süre almayı hedefliyorum\" dedi.

\"LİGDE BELLİ BİR ÇİZGİ YAKALAMAK İSTİYORUZ\"

Galatasaray mücadelesini değerlendiren Negredo, \"Galatasaray karşılaşması çok zor ve çok önemli bir maç. Evimizde oynayacak olmamız bizim için çok büyük avantaj. Taraftarımız bize çok şey katıyor. Onlarla birlikte her zaman daha güçlüyüz. Şampiyonlar Ligi\'nde iyi sonuçlar alıyoruz, bunları lige daha yansıtamadık. Ligde de belli biz çizgi yakalayıp bu şekilde devam etmek istiyoruz\" ifadelerini kullandı.

Negredo son olarak rakip kaleci ile arasında geçen sohbet ile alakalı olarak, \"Tabii ki bu tarz farklar kaleciler için çok zor. Orada fazla konuşamadık ve içeriye girmek istedi. Ben de başını kaldırıp daha iyi maçlar için devam edip konsantre olmasını söyledim\" diyerek sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Haber Kodu: 171128180