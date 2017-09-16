Beşiktaşlı futbolcular Spor ve Aktif Yaşam Fuarı'nı ziyaret etti

Beşiktaşlı futbolcular Tosic ve Fatih Aksoy TÜYAP\'ta organize edilen Spor ve Aktif Yaşam Fuarı\'na katıldı.

Kulüp sponsorlarından Hard Line standını ziyaret eden Tosic ve Fatih sporcular ve fuar ziyaretçileri ile fotoğraf çektirdi.İki futbolcu Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası için yapılan Milli Takım seçmelerinde dereceye giren sporculara ödül verdikten sonra yasak olduğu gerekçesi ile açıklama yapmadan salondan ayrıldı.

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Tosic ve Fatih ziyaret ödül verme

ALİ DANAŞ - İSTANBUL - DHA

