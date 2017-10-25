Beşiktaşlı futbolcular savcıya ifade verdi (2)

Ümit TÜRK / İSTANBUL, (DHA) BEŞİKTAŞLI futbolcular Anderson Talisca ve Dusco Tosic haklarında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında bugün adliyeye gelerek savcıya ifade verdi.

Beşiktaşlı futbolcular Anderson Talisca, Volkan Demirel\'e el hareketi yapması nedeniyle ile Dusco Tosic ise kırmızı kart gördüğü halde başka bir kişinin akreditasyon kartı ile saha kenarında maçı izlediği gerekçesiyle haklarında başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Asım Ekren tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Fenerbahçe kalecesi Volkan Demirel\'e el hareketi yaptığı gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturmada ifadeye gitmediği kaydedilen Anderson Talisca hakkında zorla getrime kararı çıkarılmıştı. Savcıya ifade veren Talisca hakkındaki zorla getirilme kararı kaldırıldıktan sonra adliyeden ayrıldı.

Daha sonra Beşiktaşlı futbolcu Dusco Tosic savcıya ifade verdi. Tosic\'in ise, 5 Şubat günü Beşiktaş-Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında kırmızı kart gördüğü halde başka bir kişinin akreditasyon kartı ve kapüşonla geri dönerek saha kenarından maçı izlediği gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifadesinin alındığı belirtildi.

Her iki futbolcu da ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

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