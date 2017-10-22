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BEŞİKTAŞLI FUTBOLCU GÖKHAN TÖRE EVLENDİ

-Çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı

22 Ekim 2017 01:32

-Çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

Haber: Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ve oyuncu Esra Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan\'ın nikah şahitliği yaptığı törenle evlendi. 

Sait Halim Paşa Yalısı\'nda düzenlenen törene; Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kulübün Yönetim Kurulu Üyeleri, Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik heyet, oyuncular ile çok sayıda davetli katıldı. 

Görüntü Dökümü:
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-Törenden fotoğraflar

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