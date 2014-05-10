Beşiktaş'lı Dany kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş'ın devre arasında Galatasaray’dan kiraladığı ve taraftarlarca tepki çeken ve sürekli eleştirilen Dany kadro dışı bırakıldı.

Beşiktaş kulübünden konu ile ilgili yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Dany Nounkeu, takım bütünlüğüne uymayan davranışı sonucunda süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.



“Siyah beyazlı takımın sabah antrenmanına çıkmayan ve saha dışı uygunsuz davranışları tespit edildiği” belirtilen Dany için dün sabah futbol komitesinden Ahmet Kavalcı hazırlanan rapor doğrultusunda hareket ederek disiplinsiz davranışlar nedeniyle karo dışı bırakılmasına karar verildiğini açıkladı.

Siyah beyazlı takımda oyuncular arasında huzursuzluğa neden olduğu ve kulüpten alacağı olduğu gerekçesi ise dün sabah antrenmana çıkmayan Dany'e kadro dışı kaldığı belirtildi. Dany'in yerine Atiba'nın görev yapacağı belirtildi. Dany ise siyah beyazlı kulüpten 100 bin efuro alacağı bulunduğunu bu nedenle antrenmana çıkmadığını yakın çevresine belirtirken yönetim ise bu alacağın pazartesi günü banka hesabına yatırılacağını vurguladı.