T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'lı Dany kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş, alacaklarını alamadığı gerekçesiyle antrenmana çıkmayan Dany'i süresiz kadro dışı bıraktığını açıkladı

10 Mayıs 2014 16:51

Beşiktaş'ın devre arasında Galatasaray’dan kiraladığı ve taraftarlarca tepki çeken ve sürekli eleştirilen Dany kadro dışı bırakıldı.

Beşiktaş kulübünden konu ile ilgili yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Dany Nounkeu, takım bütünlüğüne uymayan davranışı sonucunda süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.
 
“Siyah beyazlı takımın sabah antrenmanına çıkmayan ve saha dışı uygunsuz davranışları tespit edildiği” belirtilen Dany için dün sabah futbol komitesinden Ahmet Kavalcı hazırlanan rapor doğrultusunda hareket ederek disiplinsiz davranışlar nedeniyle karo dışı bırakılmasına karar verildiğini açıkladı. 

Siyah beyazlı takımda oyuncular arasında huzursuzluğa neden olduğu ve kulüpten alacağı olduğu gerekçesi ise dün sabah antrenmana çıkmayan Dany'e kadro dışı kaldığı belirtildi. Dany'in yerine Atiba'nın görev yapacağı belirtildi.  Dany ise siyah beyazlı kulüpten 100 bin efuro alacağı bulunduğunu bu nedenle antrenmana çıkmadığını yakın çevresine belirtirken yönetim ise bu alacağın pazartesi günü banka hesabına yatırılacağını vurguladı.

ETİKETLER

danybeşiktaşgalatasaraykadro dışı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24