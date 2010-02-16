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Spor

Beşiktaşlı Chatman, süresiz kadro dışı

Doping tespit edilen Beşiktaş Cola Turka'nın Amerikalı oyuncusu Chatman'ın süresiz kadro dışı bırakıldı.

16 Şubat 2010 02:00

T24 - Türkiye Basketbol Ligi'nde geçtiğimiz hafta TOFAŞ'la gerçekleştirilen maç sonrası uygulanan testlerde doping yaptığı tespit edilen Beşiktaş Cola Turka'nın Amerikalı oyuncusu Chatman'ın süresiz kadro dışı bırakıldı.


Siyah-beyazlıların 21 ocak'ta oynadığı TOFAŞ maçının ardından yapılan doping kontrolünde yıldız oyuncuda yasaklı madde tespit edilen ABD'li oyuncu Chatman tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edilirken, Beşiktaş yönetimi oyuncuyu süresiz olarak kadro dışı bıraktı.

Kulübün ayrıca bu karara 10 gün içerisinde itiraz etme hakkı da bulunuyor.

Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, ''Beşiktaş Cola Turka-TOFAŞ müsabakası bitiminde yapılan doping kontrolü sonrasında yasaklı madde kullandığı tespit edilen Beşiktaş Cola Turka Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Mire Chatman'ın durumu, bugün yönetim kurulu toplantımızda görüşülmüştür. Kulübümüzün bilgisi dahilinde olmayan, yasaklı madde kullandığı tespit edilen Mire Chatman, yönetim kurulumuz tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştır'' denildi.

Sahanın en skoreri

Söz konusu Tofaş maçında Beşiktaş Cola Turka sahadan 98-84 galip ayrılırken, Mire Chatman da 28 sayı 6 asistle sahanın en skoreri olmuştu.

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