-Beşiktaşlı Aurelio ameliyat oldu İSTANBUL (A.A) - 04.01.2012 - Beşiktaşlı milli futbolcu Mehmet Aurelio, ameliyat oldu. Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, sağ dizinden sakatlanan ve yaklaşık 2 aydır tedavi gören tecrübeli orta saha oyuncusuna, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde, kulüp doktoru Prof. Dr. Şenol Akman tarafından, artroskopik menisetomi (diz içindeki doku yırtığının temizlenmesi) operasyonu yapıldı. Kulüp Doktoru Devrim Urgun, Aurelio'nun 5-6 hafta daha sahalardan uzak kalacağını bildirdi.