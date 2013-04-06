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Spor

Beşiktaşlı Almeida, Atletico Madrid yolunda

Atletico Madrid'in sezon sonunda Radamel Falcao'yu satmasının kesinleşmesinin ardından, kırmızı beyazlı kulübün hedefinde Hugo Almeida var

06 Nisan 2013 14:27

Atletico Madrid, Falcao'nun olası transferi sonrasında boşalacak santrfor mevkine adayı Türkiye'den belirledi.

Kulübün patronu Gil Marin'in, Atletico ile yakın ilişkileri bulunan menajer Jorge Mendes'in İspanyol ekibine Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen Almeida'yı önerdiği ve İspanyol ekibinin 28 yaşındaki forvet için Beşiktaş'a 2 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Ancak geçmiş dönemde gerçekleştirilen transferlerde Beşiktaş'ı milyonlarca avro zarara uğratan ve mevcut yönetime UEFA lisansı için borçları yapılandırma döneminde büyük zorluk çıkaran Portekizli menajerin, Almeida konusunda siyah-beyazlı kulübe para kazandıracak bir tavır içine girmesi akıllarda soru işareti bıraktı. Falcao'nun yerine Almeida dışındaki diğer adayın ise Roma forması giyen Osvaldo olduğunu belirtildi.

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