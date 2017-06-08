Beşiktaşlı Aboubakar: Dolu tribünlere oynamak varken Fenerbahçe'ye gitmem

Konfederasyon Kupası için Kamerun Milli Takımı kampına giden Vincent Aboubakar, kendisine Fenerbahçe iddialarının sorulması üzerine, "Şampiyonlar Ligi’nde forma giymek, dolu tribünlere oynamak ve uzun tatil yapmak varken Fenerbahçe’ye neden gideyim?" yanıtını verdi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Beşiktaşlı yetkililerden Ali Naibi'nin Milli Takım kampında bulunan oyuncuya ulaşıp "Fenerbahçe'ye gidecek misin?" sorusu üzerine 25 yaşındaki golcünün, "Burada mutluyum. Kulübümle anlaşma sağlanırsa kalmak istiyorum" dediği öğrenildi.