Beşiktaş'ın yeni transferi Hilbert İstanbul'da

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Beşiktaş Kulübü Futbol Komitesi üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu ile Mete Düren'in hazır bulunduğu karşılamada, taraftarlar Hilbert'e çiçek vererek sevgi gösterilerinde bulundular.Alman futbolcu, Atatürk Havalimanı'na gelişte apronda 9 numaralı siyah-beyazlı formayı giyip, kendisini bekleyen taraftarların karşısına formayla çıktı.Hilbert, havalimanında yaptığı açıklamada, Beşiktaş'a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, ''Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Benden büyük beklentiler olduğunu biliyorum. Böyle büyük bir kulübe kabul edildiğimden dolayı son derece gururluyum'' dedi.Alman futbolcu, taraftarların havalimanında kendisini karşılamasına da sevindiğini söyledi.Hilbert ve yöneticiler, az sayıdaki taraftarın tezahüratları arasında havalimanından ayrıldılar.Roberto Hilbert, yarın sabah sağlık kontrolünden geçtikten sonra, öğlen saatlerinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenecek törende kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayacak sözleşmeye imza atacak.