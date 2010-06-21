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Spor

Beşiktaş'ın yeni transferi Hilbert İstanbul'da

Beşiktaş'ın yeni transferi Roberto Hilbert, İstanbul'a geldi.

21 Haziran 2010 03:00

T24 - Siyah-beyazlı ekibin Almanya'nın Stuttgart takımından transfer ettiği Alman futbolcuyu İstanbul'a gelişinde, Atatürk Havalimanı'nda bir grup Beşiktaş taraftarı karşıladı.



Beşiktaş Kulübü Futbol Komitesi üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu ile Mete Düren'in hazır bulunduğu karşılamada, taraftarlar Hilbert'e çiçek vererek sevgi gösterilerinde bulundular.

Alman futbolcu, Atatürk Havalimanı'na gelişte apronda 9 numaralı siyah-beyazlı formayı giyip, kendisini bekleyen taraftarların karşısına formayla çıktı.

Hilbert, havalimanında yaptığı açıklamada, Beşiktaş'a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, ''Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Benden büyük beklentiler olduğunu biliyorum. Böyle büyük bir kulübe kabul edildiğimden dolayı son derece gururluyum'' dedi.

Alman futbolcu, taraftarların havalimanında kendisini karşılamasına da sevindiğini söyledi.

Hilbert ve yöneticiler, az sayıdaki taraftarın tezahüratları arasında havalimanından ayrıldılar.

Roberto Hilbert, yarın sabah sağlık kontrolünden geçtikten sonra, öğlen saatlerinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenecek törende kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayacak sözleşmeye imza atacak.


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