Beşiktaş'ın yeni stadının açılış tarihi belli oldu

Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Arena'nın açılışı için sayısız tarih ortaya atılırken, stadın sponsoru Vodafone'un 19.03.2016 için konuk listesi yapıp, davetiye bastırmaya başladığı iddia edildi.

Haziran 2013'te yıkılan ve Kasım 2013'te yeniden inşa çalışmalarına başlanan Vodafone Arena için defalarca öngörüde bulunuldu ama üst üste yaşanan aksaklıklar büyük günü hep erteledi ama artık çalışmaların sonuna gelindi.



Fanatik'te yer alan habere göre; stada ismini veren sponsor firma Vodafone, açılış günü olarak kararlaştırılan 19.03.2016 için konuk listesi yapıp, davetiye bastırmaya bile başladı.



Planlanan açılış gününde Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Stat açılışına gelecek olan misafirler ve taraftarlar için birçok sürpriz hazırlanacak. Beşiktaş'ın açılış ile ilgili federasyondan da küçük bir ricası olacak. Buna göre, maçın başlama saatinin de kulübün kuruluş tarihini temsil eden 19.03'e alınması istenecek.