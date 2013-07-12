Beşiktaş'ın yeni sezon çubuklu forması satışa sunuldu

Beşiktaş Futbol Takımı'nın yeni sezonda giyeceği çubuklu forma satışa sunuldu. Kartal Yuvası mağazalarında satışa sunulan adidas imzalı çubuklu formanın, siyah-beyazlı kulübün 110’uncu yılı nedeniyle özel bir anlam taşıdığı ve bu yıla özel detayların formaya renk, estetik ve derinlik kattığı bildirildi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 110. yıla özel BJK armasının bulunduğu formanın sırt iç ense bölümünde ise kulüp tarihinde yer almış üç logonun birlikte yer aldığı belirtildi.

Kulübün resmi internet sitesinde çubuklu formanın anlamı şu şekilde ifade edildi:

‘Klasik ve vazgeçilmez’

"Siyah ve beyazın mükemmel uyumunu simgeler çubuklu formalarımız. Siyah ve beyaz böyle güzel bir şekilde yan yana geldiğinde içimiz coşkuyla dolar. Bizim için çubuklu forma klasik ve vazgeçilmezdir. Beşiktaşlı duruşumuzu her an hatırlamamız için bize eşsiz bir ilham verir."

Yenilikçi teknoloji ile hazırlandı

Beşiktaş'ın yeni çubuklu forması, Adidas'ın en ileri ve yenilikçi teknolojileriyle hazırlandı. Formalarda yer alan adidas'ın ClimaCool teknolojisi sayesinde vücudun en çok ısınan bölgeleri tespit edilerek özel tasarlanmış havalandırma kanalları ile iç ve dış hava akımı oluşturuluyor. Böylece vücudun kuru ve serin kalması sağlanarak, futbolcuların vücut ısılarının 90 dakika boyunca ideal seviyede tutulup, dayanıklılıkları artırılıyor.