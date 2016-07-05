Beşiktaş'ın yeni kalecisi eski takımına gözyaşlarıyla veda etti

La Liga ekiplerinden Deportivo'da forma giyen kaleci Fabricio Ramirez (Fabri), gelecek sezon Beşiktaş'ta olacağını resmen açıkladı. Ülkesi İspanya'da kulübüne veda etmek için düzenlediği basın toplantısında konuşan 28 yaşındaki deneyimli elviden, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için bu değişikliğe ihtiyacı olduğunu belirtti. Fabri, veda toplantısında gözyaşlarına hakim olamadı.

Deportivo'dan ayrılmanın çok zor bir karar olduğunu söyleyen Fabri, ''Bu kesinlikle bir veda değil. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayalim için Beşiktaş'ı tercih ettim. Beşiktaş büyük bir takım'' dedi.