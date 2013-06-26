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Spor

Beşiktaş'ın yeni hocası Slaven Bilic

Beşiktaş, yeni Teknik Direktörü Slaven Bilic'i borsaya bildirdi

26 Haziran 2013 17:11

Beşiktaş, Hırvat Teknik Direktör Slaven Bilic'le 3 yıllık anlaşmaya varıldığını borsaya bildirdi.

Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Slaven Bilic ile Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda anlaşmaya varılmıştır. Sözleşme karşılığı kendisine;
- 2013-2014 sezonu için 1.500.000 Avro
- 2014-2015 sezonu için 1.600.000 Avro
- 2015-2016 sezonu için 1.700.000 Avro
Ödenecektir."


Bilic'in kariyeri


Slaven Bilic, Hırvatistan'ın Split şehrine 11 eylül 1968 tarihinde doğdu. Futbola doğduğu kentin takımı Hajduk'ta başladı. Savunma oyuncusu olarak görev yapan Bilic, dana sonra Almanya'da Karlsruhe İngiltere'de West Ham United ve Everton formaları giydi. Futbolculuk kariyerine, başladığı yerde, Hajduk Split'de 2001'de son verdi. Ertesi yıl aynı takımda teknik direktörlüğe başladı.

Hırvatistan milli takımının formasını 44 maçta giyen Slaven Biliç, Fransa'da düzenlenen 1998 FIFA Dünya Kupası'nda sürpriz bir 3. lük elde eden kadroda yer aldı.

2006 FIFA dünya kupasından sonra kovulan Zlatko Krancjar'ın yerine Hırvat milli takımının başına getirildi. 2012'ye kadar bu görevde kalan Biliç, teknik direktörlük kariyerinin en büyük şokunu 2008 Avrupa Şampiyonası'nda Fatih Terim yönetimindeki Türk Milli Takımı karşısında yaşadı. Uzatmaya giden çeyrek final maçında Hırvatistan, 119. dakikada Klasniç ile 1-0 öne geçti.

Ama Semih Şentürk'ün 121. dakikada attığı gol sonrası maç penaltılara gitti. Penaltılarda 3-1 üstünlük kuran milli takımımız yarı finale yükseldi.

Biliç rövanşı 4 yıl sonra aldı. 2012 Avrupa Şampiyonası öncesi Türkiye ile Hırvatistan play-off'ta eşleşti. İstanbul'da 3-0 kazanan Bilic'li Hırvatlar, sahasında aldığı 0-0'lık sonuçlar finallere giden taraf oldu.

Biliç yönetimindeki Hırvatistan finallerde İspanya ve İtalya'nın gerisinde kalarak gruptan çıkamadı. Genç teknik direktör de Avrupa Şampiyonası’ndan sonra milli takımı bıraktı ve Lokomotiv Moskova'nın başına geçti. Biliç, ligi 9. sırada bitiren Rus ekibi ile 18 Haziran'da yollarını ayırdıktan sonra, Beşiktaş ile anlaştı.

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