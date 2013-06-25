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Spor

Beşiktaş'ın yeni hocası Slaven Bilic

Beşiktaş yeni teknik direktörünü buldu

25 Haziran 2013 10:29

Siyah beyazlı kulüp Hırvat teknik adamla 2 yıllık anlaşma sağladı.
 
Siyah-beyazlı kulüp, Lokomotiv Moskova ile yollarını ayıran Hırvat teknik adam Slaven Bilic ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Slaven Bilic'in perşembe günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Bilic'in kendisine Premier Lig ve Bundesliga'dan teklif olmasına rağmen tercihini Beşiktaş’tan yana kullandığı belirtildi.

Hırvatistan Milli Takım'’nın ardından Lokomotiv Moskova macerasına atılan Slaven Bilic geçtiğimiz günlerinde bu görevinden ayrılmıştı.

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