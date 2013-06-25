Beşiktaş'ın yeni hocası Slaven Bilic

Siyah beyazlı kulüp Hırvat teknik adamla 2 yıllık anlaşma sağladı.



Siyah-beyazlı kulüp, Lokomotiv Moskova ile yollarını ayıran Hırvat teknik adam Slaven Bilic ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Slaven Bilic'in perşembe günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Bilic'in kendisine Premier Lig ve Bundesliga'dan teklif olmasına rağmen tercihini Beşiktaş’tan yana kullandığı belirtildi.

Hırvatistan Milli Takım'’nın ardından Lokomotiv Moskova macerasına atılan Slaven Bilic geçtiğimiz günlerinde bu görevinden ayrılmıştı.