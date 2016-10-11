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Spor

Beşiktaş'ın yedeklerine teklif yağıyor

Futbol piyasasında cezası bu yaz sonra erecek siyah beyazlıların oyuncularına talipler çıkmaya devam ediyor

11 Ekim 2016 15:12

UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle sattığı oyuncuların bedeli kadar transfer yapma zorunluluğu olan Beşiktaş, son iki sezonda Demba Ba, Ersan Gülüm, Atınç Nukan, Gökhan Töre, Jose Sosa gibi isimleri satarak önemli bir gelirin sahibi olmuştu.

Ama futbol piyasasında cezası bu yaz sonra erecek siyah beyazlıların oyuncularına talipler çıkmaya devam ediyor.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre bu sezon kadroda şans bulmakta zorlanan Kerim Frei'ya West Bromwich, Rhodolfo'ya Gremio, Aras Özbiliz'e de Kuban talip oldu.

Haberde Şenol Güneş'in Kerim Frei'ın kiralık olarak gitmesine izin verebileceği iddia edilirken, Aras'ın ayrılmasına ise sıcak baktığı belirtildi. Tecrübeli teknik adam Rhodolfo konusundaki kararı ise yönetime bıraktı.

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BeşiktaşTransferKerim FreiAras Özbiliz

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