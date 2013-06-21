Beşiktaş, UEFA'da savunmasını verdi

Avrupa kupalarından 1 yıl men ve Serdal Adalı ile Tayfur Havutçu'ya ömür boyu men ceza talebiyle UEFA Disiplin Kurulu'na sevkedilen Beşiktaş, savunmasını verdi. Savunmanın ardından açıklama yapan Fikret Orman, "Savunmamızı yaptık, karar Pazartesi günü verilecek" dedi.

Beşiktaş’ta gözler UEFA'daki tarihi savunmalara çevrildi. Siyah beyazlı yönetim, UEFA'ya savunmasını sundu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, UEFA Denetim ve Disiplin Kurulu'nda savunmalarını yaptıklarını belirterek, "Disiplin Kurulu, Pazartesi günü öğleden sonra kararını açıklayacak" dedi.

Orman, UEFA Genel Merkezi'nde yaptıklarını savunmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın, siyah-beyazlı kulübün eski yöneticisi Serdal Adalı'nın ve eski teknik direktörü Tayfur Havutçu'nun hukukçularının en açık şekliyle savunma yaptıklarını ifade eden Orman, "Toplantıda söylenebilecek her şeyi söyledik. Disiplin Kurulu, pazartesi günü öğleden sonra kararını açıklayacak" diye konuştu.

'Haklılığımızı anlatmaya çalıştık'

Orman, toplantıda neler konuşulduğuna dair soruya, "Onların sorduğu çok bir şey yok. Biz, savunmamızı yaptık. Çok uzatılacak ve uzun uzun anlatılacak bir konu da değil. Herkes savunmasını yaptı ve haklılığımızı anlatmaya çalıştık. Artık disiplin komitesinin vereceği karar" cevabını verdi.

Adalı: Karar pazartesi verilecek

Eski Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Serdal Adalı, UEFA Denetim ve Disiplin Kurulu'nda yaptıkları savunma sırasında duruşmaya konu maçı seyrettiklerini ve tüm sorulara cevap verdiklerini belirtti.

Adalı, UEFA Genel Merkezi'nde yaptıkları savunma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk günden itibaren ne söyledilerse aynı şeyleri ifade ettiklerini dile getiren Adalı, kendileri açısından güzel bir toplantı olduğunu, kararın açıklanması için pazartesi gününü bekleyeceklerini söyledi.

Serdal Adalı,beklenenden uzun sürüp sürmediğinin sorulması üzerine, toplantının saatinde başladığını ve bittiğini vurguladı.

Kararla ilgili herhangi bir izlenim edinip edinmedikleri sorusuna karşılık da Adalı, "Öyle bir şey söylemezler" dedi.

Adalı, bir başka soru üzerine de "Maçı da seyrettik, tüm sorulara cevap verdik" ifadesini kullandı.

Eski Beşiktaş Teknik Direktörü Tayfur Havutçu ise duruşmanın iyi geçtiğini belirterek, "Savunmamızı yaptık, hayırlısı" dedi.