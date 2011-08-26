Beşiktaş'ın UEFA Kupası'ndaki rakipleri belli oldu

T24 - UEFA Avrupa Ligi'nin kuraları çekildi. Beşiktaş'ın da aralarında olduğu 48 takımın grupları ve rakipleri belli oldu.



UEFA Avrupa Ligi temsilcisi Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. 2. torbadan kuraya katılan Siyah Beyazlıların da mücadele edeceği rakipleri şöyle:













Gruplar ve takımlar ise şöyle:

A Grubu

Totenham

Rubin

PAOK

Shamrock Rovers

B Grubu

Kopenhag

Standart Liege

Hannover

Vorskla

C Grubu

PSV

Hapoel Tel-Aviv

Rapid Bükreş

Legia

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D Grubu

Sporting

Lazio

Zürich

Vaslui

E Grubu

Dinamo Kiev

Beşiktaş

Stoke City

M. Tel Aviv

F Grubu

PSG

Atletic Bilbao

Salzburg

Slovan Bratislava

G Grubu

AZ Alkmar

Metalist Karhiv

A. Vien

Malmö

H Grubu

Braga

Club Brugge

Birmingham

Maribor

I Grubu

Atletico Madrid

Udinese

Rennes

Sion

J Grubu

Schalke

Steaua Bükreş

Maccabi Hayfa

AEK Larnaca

K Grubu

Twente

Fulham

OB

Wisla Krakow

L Grubu

Anderlecht

AEK

Lokomotiv Moskova

Sturm Graz



