Beşiktaş'ın UEFA Kupası'ndaki rakipleri belli oldu

T24 - UEFA Avrupa Ligi'nin kuraları çekildi. Beşiktaş'ın da aralarında olduğu 48 takımın grupları ve rakipleri belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi temsilcisi Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. 2. torbadan kuraya katılan Siyah Beyazlıların da mücadele edeceği rakipleri şöyle:
Gruplar ve takımlar ise şöyle:
A Grubu
Totenham
Rubin
PAOK
Shamrock Rovers
B Grubu
Kopenhag
Standart Liege
Hannover
Vorskla
C Grubu
PSV
Hapoel Tel-Aviv
Rapid Bükreş
Legia
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D Grubu
Sporting
Lazio
Zürich
Vaslui
E Grubu
Dinamo Kiev
Beşiktaş
Stoke City
M. Tel Aviv
F Grubu
PSG
Atletic Bilbao
Salzburg
Slovan Bratislava
G Grubu
AZ Alkmar
Metalist Karhiv
A. Vien
Malmö
H Grubu
Braga
Club Brugge
Birmingham
Maribor
I Grubu
Atletico Madrid
Udinese
Rennes
Sion
J Grubu
Schalke
Steaua Bükreş
Maccabi Hayfa
AEK Larnaca
K Grubu
Twente
Fulham
OB
Wisla Krakow
L Grubu
Anderlecht
AEK
Lokomotiv Moskova
Sturm Graz