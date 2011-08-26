T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'ın UEFA Kupası'ndaki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin kuraları çekildi. Beşiktaş'ın da aralarında olduğu 48 takımın grupları ve rakipleri belli oldu.

26 Ağustos 2011 03:00

T24 - UEFA Avrupa Ligi'nin kuraları çekildi. Beşiktaş'ın da aralarında olduğu 48 takımın grupları ve rakipleri belli oldu.


UEFA Avrupa Ligi temsilcisi Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. 2. torbadan kuraya katılan Siyah Beyazlıların da mücadele edeceği rakipleri şöyle:







Gruplar ve takımlar ise şöyle:

A Grubu
Totenham
Rubin
PAOK
Shamrock Rovers

B Grubu
Kopenhag
Standart Liege
Hannover
Vorskla

C Grubu
PSV
Hapoel Tel-Aviv
Rapid Bükreş
Legia
Haberin devamı ↓reklam

D Grubu
Sporting
Lazio
Zürich
Vaslui

E Grubu
Dinamo Kiev
Beşiktaş
Stoke City
M. Tel Aviv

F Grubu
PSG
Atletic Bilbao
Salzburg
Slovan Bratislava

G Grubu
AZ Alkmar
Metalist Karhiv
A. Vien
Malmö

H Grubu
Braga
Club Brugge
Birmingham
Maribor

I Grubu
Atletico Madrid
Udinese
Rennes
Sion

J Grubu
Schalke
Steaua Bükreş
Maccabi Hayfa
AEK Larnaca

K Grubu
Twente
Fulham
OB
Wisla Krakow

L Grubu
Anderlecht
AEK
Lokomotiv Moskova
Sturm Graz

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24