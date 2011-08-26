-Beşiktaş'ın UEFA Avrupa ligi'ndeki rakipleri İSTANBUL (A.A) - 26.08.2011 - Beşiktaş'n UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımı, bu sezon elemelerde başarılı bir grafik çizip gruplara kalmayı başardı. UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayan Maccabi Tel-Aviv, oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanırken, 1 kez berabere kaldı ve sadece 1 kez yenildi. İsrail ekibi, eleme turlarında oynadığı 6 karşılaşmada rakip filleri 15 kez havalandırırken, kalesinde ise sadece 3 gol gördü. -Azeri takımıyla başladı- Maccabi Tel-Aviv, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Azerbaycan'ın Xazar Lankaran ekibini saf dışı bıraktı. Azari ekibi karşısında evindeki maçı 3-1 kazanan İsrail ekibi, deplasmanda 0-0 berabere kalıp 3. ön eleme turuna yükseldi. 3. ön eleme turunda Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımıyla eşleşen Maccabi Tel-Aviv, deplasmanda 2-0, evinde ise 6-0 galip geldi. -Panathıaıkos'u eledi- Maccabi Tel-Aviv, play-off turunda ise Yunanistan ve Avrupa futbolunun önde gelen takımlarından Panathinaikos'u elemeyi başardı. Yunan takımı karşısında Tel-Aviv'de 3-0 galip gelen İsrail temsilcisi, deplasmanda 2-1 yenilmesine rağmen gruplara çıktı. -En golcüsÜ Atar- Maccabi Tel-Aviv'in bu sezon Avrupa kupalarındaki en golcü futbolcusu İsrailli Elran Atar oldu. Atar, oynadığı 5 maçta rakip fileleri 5 kez havalandırmayı başardı. Roberto Colautti 4, Senagalli Moussa Konate ise 2 gol kaydetti. -Kadrosu- Teknik direktörlüğünü İsrailli Mordechay Iwanir'in yaptığı Maccabi Tel-Aviv'in kadrosunda 4 yabancı oyuncu bulunuyor. Birer Brezilyalı, Senagalli, Karadağlı ve Bosna-Hersekli futbolcuya sahip olan Maccabi Tel-Aviv'in kadrosu şöyle: Kaleciler: Guy Haimov, Barak Levy, Yossi Ginzburg Savunma: Klemi Saban, Uri Cohen, Nivaldo (Brezilya), Yagil Biton, Yoav Ziv, Savo Pavicevic (Karadağ), Moshe Logasi, Omer Vered. Orta saha: Gal Alberman, Guillermo Israilevich, Haris Medunjanin (Bosna Hersek), Moussa Konate (Senegal), Dor Malul, Dia Seba, Sheran Yeini, Rafi Dahan, Tamir Cahalon, Eli Zizov Forvet: Barak Itzhaki, Munas Dabbur, Dor Mikha, Elran Atar, Roberto Colautti, Roi Kehat. -Avrupa kupalarında 58 maç yaptı- Maccabi Tel-Aviv, Avrupa kupalarında bugüne dek 58 kez sahaya çıktı. İsrail ekibi, bu 58 maçın 23'ünü kazanırken, 13'ünde berabere kaldı, 22'sini ise kaybetti. Maccabi Tel-Aviv, geçen sezon İsrail Ligi'ni 70 puanlı Maccabi Haifa ve 65 puana ulaşan Hapoel Tel-Aviv'in ardından 50 puanla 3. sırada tamamladı.