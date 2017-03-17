Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi O. Lyon

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekimiyle belli oldu. Beşiktaş, Fransız temsilcisi Olimpik Lyon ile eşleşti. Siyah beyazlılar ilk maçı 13 Nisan'da deplasmanda oynayacak.

Çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Manchester United - Anderlecht

Celta Vigo - Genk

Ajax - Schalke 04

Beşiktaş - Lyon

Avrupa Ligi'nde de çeyrek finalin ilk maçları 13 Nisan'da, rövanş maçları ise 20 Nisan'da oynanacak.

Geçtiğimiz gün Olimpiakos'u 4-1 mağlup ederek tur atlayan Beşiktaş, Avrupa Ligi çeyrek finalinde Türkiye'yi temsil eden tek takım olarak kura çekimine katıldı.