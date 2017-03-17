Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

Siyah-beyazlıların da aralarında bulunduğu 8 takımın çeyrek final eşleşmesi, bugün düzenlenecek kura çekimi belli oluyor.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak.

Geçtiğimiz gün Olimpiakos'u 4-1 mağlup ederek tur atlayan Beşiktaş, Avrupa Ligi çeyrek finalinde Türkiye'yi temsil eden tek takım olarak kura çekimine katılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimine katılacak çeyrek finalistler şu şekilde:

Beşiktaş (Türkiye)

Manchester United (İngiltere)

Lyon (Fransa)

Schalke 04 (Almanya)

Celta Vigo (İspanya)

Ajax (Hollanda)

Anderlecht (Belçika)

Genk (Belçika)

Avrupa Ligi'nde ise çeyrek finalin ilk maçları 13 Nisan'da, rövanş maçları ise 20 Nisan'da oynanacak.