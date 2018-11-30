Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı'dan TFF'ye fikstür tepkisi

Perşembe akşamı TSİ 23:00'te UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç deplasmanında Sarpsborg ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, zorlu mücadelede 2-0 geriye düşmesine karşın 3 gol bulup maçtan 2-3 galip ayrıldı.

Cuma sabah saatlerinde Türkiye'ye dönen Beşiktaş kafilesi 1 günlük iznin ardından Cumartesi günü Galatasaray ile oynayacağı derbi maçı için kampa girecek. Pazar akşamı saat 20:00'de Vodafone Park'ta Galatasaray'ı ağırlayacak olan siyah beyazlı ekibin dinlenemeden maça çıkacak olmasına taraftarlar sosyal medyada yoğun tepki gösterdi.

Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı da fikstür yoğunluğunu eleştirerek TFF'nin resmi hesabına gönderme yaptı.

Çarşı yaptığı paylaşımda: "Gece Türkiye saatiyle 01:00'de maçı bitip Norveç deplasmanından dönecek olan Beşiktaşımız Pazar, UEFA maçını İstanbul'da oynayan Fenerbahçe ve dün Beşiktaşımızla aynı saatte maça çıkan Akhisar Belediyespor Pazartesi oynuyor. Soru çok açık! Siz hayırdır @TFF_Org" ifadelerini kullandı.