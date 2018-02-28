T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'ın Talisca planı belli oldu

Siyah-beyazlılar yıldız futbolcuyu kadrosunda tutmayı hedefliyor

28 Şubat 2018 14:17

Beşiktaş Yönetimi, Anderson Talisca ile ilgili tüm transfer gelişmelerini yakından takip ediyor. Sezon sonu Beşiktaş’la kiralık sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı yıldız için Benfica’ya yapılan teklifler mercek altında tutuluyor.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş’ta Anderson Talisca'nın durumuna şampiyonluk yarışıyla bağlantılı şekilde yaklaşıyor.

Benfica ile 2 yıl önce yapılan sözleşmeye göre 31 Mayıs'a kadar 21 milyon Euro ödeyerek yetenekli futbolcunun bonservisini satın alma opsiyonu bulunan Beşiktaş Yönetimi, ligde üst üste üçüncü şampiyonluğun elde edilmesi halinde somut adımlar atmaya hazırlanıyor.

Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'ne önümüzdeki sezon üçüncü kez doğrudan katılma hakkı kazanılması durumunda iki yıldız oyuncu transferi yapmayı planlıyor. Bu isimlerden birinin de Talisca olması düşünülüyor.

Fenerbahçe zaferiyle zirveye ortak olan Beşiktaş, rakiplerinin önünde şampiyonluğa ulaşırsa Talisca dosyasını Mayıs ayında açacak. Şampiyonluğun kaçması halinde ise büyük bonservis bedeli ödeyerek yıldız oyuncu transferi yapma düşüncesi rafa kaldırılacak.

Monaco’dan resmi teklif

Bu arada devre arası transfer döneminde Çin piyasasının gözde isimlerinden olan 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Monaco'nun da radarına girdi. Portekiz basınında çıkan haberlerde Fransız ekibinin şimdiden Benfica ile görüşmelere başladığı iddia edildi. O Jogo gazetesi, Beşiktaş'ın 31 Mayıs'a kadar satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde Monaco'nun, Talisca'yı renklerine bağlamak istediği savunuldu.

ETİKETLER

Anderson Taliscatransferbonservis21 milyon EuroşampiyonlukŞampiyonlar Ligi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24