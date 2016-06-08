Beşiktaş'ın son kararı Volkan Babacan

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, üç cephede başarıya koşacak bir takımda kalenin en güçlü yer olması gerektiğini söyledi ve “Bana Volkan Babacan’ı alın” dedi. Siyah beyazlılar, tecrübeli kaleci için M.Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelecek.

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek olan Beşiktaş’ta kadroya ilk takviye kale için yapılacak. Tolga Zengin’i zorlayacak bir file bekçisinin kadroda olmasını ısrarla isteyen Teknik Direktör Şenol Güneş, kafasındaki ismi belirledi ve yönetime de bu talebini iletti.

Bana Volkan Babacan’ı alın

Medipol Başakşehir ile geçen sezon harika bir performans sergileyen, bunun yanısıraMilli Takım kalesini de devralan ve şu anda 1 numara olan Volkan Babacan’ın transferi için siyah beyazlı yöneticiler yoğun bir çaba sarfedecek. Ve Medipol Başakşehir yönetimiyle de pazarlıklar başlayacak.

Milli takımda da banko

Beşiktaş’ta transferden sorumlu isimler, şu an herkesin övgüler yağdırdığı Volkan Babacan’ın transferi için Medipol Başakşehirspor Başkanı Göksel Gümüşdağ ile önümüzdeki hafta bir araya gelip fikir alış verişinde bulunacaklar.

Şenol Güneş’in de bu transfere sıcak bakmasının çok önemli olduğunu belirten yöneticiler, “Volkan Babacan son yıllarda yıldızını parlatan bir isim. En iyi performansı gösterdiği dönemi yaşıyor. Milli Takımın da artık banko kalecisi. Beşiktaş’ta da büyük başarılara imza atar” yorumunu yaptılar.