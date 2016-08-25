Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekildi. Kuraya 4. torbadan katılan temilcimiz Beşiktaş, B grubunda yer aldı. Siyah Beyazlılar, Portekiz temsilcisi Benfica, İtalya temsilcisi Napoli ve Ukrayna temsilcisi Dynamo Kiev ile eşleşti.
Monaco'da çekilen kura sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde gruplar şöyle:
A GRUBU
Paris Saint-Germain
Arsenal
Basel
Ludogorets
B GRUBU
Benfica
Napoli
Dynamo Kiev
Beşiktaş
C GRUBU
Barcelona
Manchester City
Gladbach
Celtic
D GRUBU
Bayern Münih
Atletico Madrid
PSV Eindhoven
Rostov
E GRUBU
CSKA Moskova
Bayer Leverkusen
Tottenham
Monaco
F GRUBU
Real Madrid
Dortmund
Sporting
Legia Varşova
G GRUBU
Leicester City
Porto
Club Brugge
Kopenhag
H GRUBU
Juventus
Sevilla
Lyon
Dinamo Zagreb