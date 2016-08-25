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Spor

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Beşiktaş kuraya 4. torbadan katıldı

25 Ağustos 2016 22:58

Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekildi. Kuraya 4. torbadan katılan temilcimiz Beşiktaş, B grubunda yer aldı. Siyah Beyazlılar, Portekiz temsilcisi Benfica, İtalya temsilcisi Napoli ve Ukrayna temsilcisi Dynamo Kiev ile eşleşti.

Monaco'da çekilen kura sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde gruplar şöyle:

A GRUBU

Paris Saint-Germain

Arsenal

Basel

Ludogorets

 

B GRUBU

Benfica

Napoli

Dynamo Kiev

Beşiktaş

 

C GRUBU

Barcelona

Manchester City

Gladbach

Celtic

 

D GRUBU

Bayern Münih

Atletico Madrid

PSV Eindhoven

Rostov

 

E GRUBU

CSKA Moskova

Bayer Leverkusen

Tottenham

Monaco

 

F GRUBU

Real Madrid

Dortmund

Sporting

Legia Varşova

 

G GRUBU

Leicester City

Porto

Club Brugge

Kopenhag

 

H GRUBU

Juventus

Sevilla

Lyon

Dinamo Zagreb

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Şampiyonlar LigiBeşiktaşEşlemeNapoliBenficaDinamo Kiev

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