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Spor

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Siyah-beyazlı ekip, UEFA'ya 21 kişilik liste gönderdi

02 Eylül 2017 13:41

Şampiyonlar Ligi'nde 2017-18 sezonunda Süper Lig'den katılacak tek takım olan Beşiktaş, UEFA'ya kadroyu bildirdi. Siyah-beyazlıların UEFA'ya bildirdiği listede, Göztepe'nin transfer etmek istediği Mustafa Pektemek de yer aldı.

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği liste şöyle:

Tolga ZenginFabricio, Adriano, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Pepe, Matej Mitrovic, Dusko Tosic, Tolgay Arslan, Ryan Babel, Orkan Çınar, Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Gary Medel, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Anderson Talisca, Necip Uysal, Mustafa Pektemek, Alvaro Negredo, Cenk Tosun.

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