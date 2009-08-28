Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu



Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, B Grubu'da Manchester United, CSKA Moskova ve Wolfsburg ile eşleşti. İlk maçlar 15-16 Eylül tarihlerinde oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde 2009-10 sezonunun kura çekimi Monaco'da yapıldı.



Kuraya 3. torbadan giren temsilcimiz Beşiktaş, B Grubu'nda İngiltere'nin Manchester United, Rusya'nın CSKA Moskova ve Almanya'nın Wolfsburg takımları ile eşleşti.



Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 15-16 Eylül tarihlerinde oynanacak. Gruplarda mücadele 9 Aralık'ta sona erecek. Şampiyonlar Ligi finali ise 22 Mayıs'ta Madrid'de Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak.



BEŞİKTAŞ'IN MAÇ PROGRAMI

15 Eylül: Beşiktaş-Manchester United

30 Eylül: CSKA Moskova-Beşiktaş

21 Ekim: Wolfsburg-Beşiktaş

3 Kasım: Beşiktaş-Wolfsburg

25 Kasım: Manchester United-Beşiktaş

8 Aralık: Beşiktaş-CSKA Moskova