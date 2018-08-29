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Spor

Beşiktaş'ın rakibi Partizan, İstanbul'a geldi

UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu rövanş karşılaşması yarın saat 21.00'de başlayacak

29 Ağustos 2018 19:07

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turu rövanş karşılaşmasında evinde konuk edeceği Partizan takımı, İstanbul'a geldi.

Sırbistan'dan kalkan uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Partizan ekibi, karşılaşmanın son hazırlığını bu akşam saat 19.00'da Vodafone Park Stadı'nda gerçekleştirecek. Teknik direktör Zoran Mirkovic ve beraberinde bir futbolcu ise antrenman öncesinde basın toplantısı düzenleyecek.

Sırbistan'da 1-1 berabere biten rövanş karşılaşması yarın saat 21.00'de Vodafone Park'ta oynanacak. (DHA)

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