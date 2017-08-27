Beşiktaş'ın rakibi Monaco'nun yıldızı, rekor bedelle PSG'de!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, Monaco'dan Kylian Mbappe'yi 180 milyon Euro'ya transfer etti ve bu alanda Neymar'ın ardından bir rekor daha kırdı. Oyuncuya ödenen bedel, iki takımın 'karşılıklı anlaşarak' karar kıldığı en yüksek rakam oldu

RMC Sports'un haberine göre Barcelona'dan Neymar'ı 222 milyon Euro serbest kalma bedeliyle transfer ederek rekor kıran Fransız ekip PSG, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Monaco'dan 18 yaşındaki Fransız hücumcu Mbappe'yi de kadrosuna kattı. Transfere ödenen bedel, 180 milyon Euro ile Neymar'ın ardından en yüksek rakam oldu.

Monaco satışlardan 357 milyon Euro kazandı

Fransa Ligue 1'in geçen sezonki şampiyonu Monaco; Benjamin Mendy, Bernardo Silva, Bakayoko, Nabil Dirar ve Mbappe'yi satarak, şampiyon kadronun iskeletini de bir anlamda bozmuş oldu. Monaco'nun bu isimler ve diğer satışlardan elde ettiği gelir ise yaklaşık olarak 357 milyon Euro.

Kimden ne kadar kazandı?

Kylian Mbappe -> PSG: 180 milyon Euro

Benjamin Mendy -> Manchester City: 57.5 milyon Euro

Bernardo Silva -> Manchester City: 50 milyon Euro

Tiemoue Bakayoko -> Chelsea: 40 milyon Euro

Allan Saint-Maximin -> OGC Nice: 10 milyon Euro

Valere Germain -> Marsilya: 8 milyon Euro

Abdou Diallo -> Mainz 05: 5 milyon Euro

Corentin Jean -> Toulouse: 3.5 milyon Euro

Nabil Dirar -> Fenerbahçe: 3.5 milyon Euro