Beşiktaş'ın rakibi İstanbul B.Ş.B



Beşiktaş, Turkcell Süper Lig'in beşinci haftasında bugün Olimpiyat Stadı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak. Bülent Yıldırım'ın yöneteceği maç, saat 19.15'te başlayacak.





İlk dört haftada topladığı 10 puanla Turkcell Süper Lig'e hızlı bir başlangıç yapan Beşiktaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni de mağlup ederek beşinci haftayı da zirvede noktalamayı planlıyor.



Bülent Yıldırım'ın yöneteceği İstanbul B.Ş.B-Beşiktaş maçı saat 19.15'te başlayacak ve Lig TV'den canlı yayınlanacak.



Kulüpten yapılan açıklamada sakatlığı bulunan Serdar Özkan'ın tedavisine devam edileceği belirtilirken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasında forma giyemeyeceği öğrenildi.



Serdar Özkan dışında eksik oyuncusu bulunmayan Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın, Tello'ya orta sahanın solunda görev vermesi, İbrahim Üzülmez'i ise son oynanan Gaziantepspor maçında olduğu gibi savunmanın solunda oynatarak, ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.



Beşiktaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında Rüştü, Serdar Kurtuluş, Sivok, Zapotocny, İbrahim Üzülmez, Uğur İnceman, Cisse, Holosko, Delgado, Tello ve Nobre ilk 11'i ile sahada yer alması bekleniyor.

