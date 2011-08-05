-BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ ALANIA GEÇEN SEZON KÜME DÜŞTÜ İSTANBUL (A.A) - 05.08.2011 - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rakibi olan Rusya'nın Alania takımı geçen sezon Rusya Premier Lig'ini 15. sırada bitirerek küme düşmesine rağmen, Rusya Kupası finalisti olarak bu organizasyonda yer alma hakkı elde etti. Rusya'nın zayıf takımlarından biri olarak dikkati çeken Alania, 16 takımlı Rusya Premier Ligi'de geçen sezon 30 maçta 30 puan toplayarak, 15. sırada kendine yer buldu ve küme düştü. Yeniden Premier Lig'e dönme mücadelesi veren Alania, geçen sezon en büyük başarıyı Rusya Kupası'nda finale çıkarak gerçekleştirdi. Finalde CSKA Moskova'ya mağlup olan Alania, rakibinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alması nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansı yakaladı. -YABANCI OYUNCUSU YOK- Kadrosunda yabancı oyuncu olmayan ve tamamı Rus futbolculardan kurulu Alania'nın Avrupa kupalarında da başarısı yok. UEFA Avrupa Ligi'nde şu ana dek 14 maç yapan Rus ekibi, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi elde etti. -KAZAKİSTAN TAKIMINI PENALTILARLA ELEDİ- UEFA Avrupa Ligi'nde mücadeleye 3. ön elemeden başlayan Alania, bu turda Kazakistan'ın Aktobe takımıyla eşleşti. Deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalan ve kendi sahasında da aynı sonucu alan Rus takımı, penaltılar sonucunda rakibine 4-2 üstünlük sağlayarak play-off'lara yükselme başarısı gösterdi. 1921 yılında kurulan sarı-kırmızılı takım, maçlarını 33 bine yakın seyirci kapasitesine sahip Spartak Cumhuriyet Stadı'nda oynuyor. Rus ekibinin teknik direktörlüğünü ise 31 yaşındaki Rus Vladimir Gazzaev yapıyor. Alania, Rusya Kupası'nda ilginç bir istatistiğe imza attı ve geçen sezon finale kadarki maçlarda tek bir gol bile atamadan finalist olmayı başardı. Finale kadar oynadığı maçlarda 0-0'lık sonuç alan, ancak penaltılar sonucunda tur atlamayı başaran Rus ekibi, bu organizasyondaki tek golünü ise finalde CSKA Moskova'ya attı. Ancak Alania, attığı gole rağmen maçı 2-1 yitirince kupayı rakibine kaptırdı.