Beşiktaş'ın Porto'ya karşı yüzü gülmüyor

Siyah-beyazlılar Porto\'ya karşı çıktığı 4 maçta da galibiyet alamadı

İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu\'nda ikinci torbadan Portekiz Ligi ekiplerinden Porto\'yu çekti.

Bu iki ekip, daha önce 4 kez kozlarını paylaşırken, 3 maçı Portekiz ekibi kazandı, bir maç beraberlikle sonuçlandı.

İlk olarak 3 Ekim 2007\'de İnönü Stadyumu\'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde karşı karşıya gelen iki ekip, daha sonra 11 Aralık 2007\'de bu kez Antas Stadyumu\'nda karşılaştı. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Porto, ikinci maçı da evinde 2-0\'lık skorla kazandı.

Beşiktaş ve Porto, daha sonra 2010/2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi mücadeleleri için karşı karşıya geldi. 21 Ekim 2010\'da İnönü Stadyumu\'nda oynanan mücadeleyi Porto 3-1 kazanırken, 4 Kasım 2010\'da Dragao Stadyumu\'nda oynanan maç 1-1\'lik eşitlikle sonuçlandı.