T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş'ın Porto'ya karşı yüzü gülmüyor

Siyah-beyazlılar Porto'ya karşı çıktığı 4 maçta da galibiyet alamadı İSTANBUL, (DHA) Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda ikinci torbadan Portekiz Ligi ekiplerinden Porto'yu çekti

25 Ağustos 2017 00:46

Siyah-beyazlılar Porto\'ya karşı çıktığı 4 maçta da galibiyet alamadı

İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu\'nda ikinci torbadan Portekiz Ligi ekiplerinden Porto\'yu çekti.
Bu iki ekip, daha önce 4 kez kozlarını paylaşırken, 3 maçı Portekiz ekibi kazandı, bir maç beraberlikle sonuçlandı.
İlk olarak 3 Ekim 2007\'de İnönü Stadyumu\'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde karşı karşıya gelen iki ekip, daha sonra 11 Aralık 2007\'de bu kez Antas Stadyumu\'nda karşılaştı. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Porto, ikinci maçı da evinde 2-0\'lık skorla kazandı.
Beşiktaş ve Porto, daha sonra 2010/2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi mücadeleleri için karşı karşıya geldi. 21 Ekim 2010\'da İnönü Stadyumu\'nda oynanan mücadeleyi Porto 3-1 kazanırken, 4 Kasım 2010\'da Dragao Stadyumu\'nda oynanan maç 1-1\'lik eşitlikle sonuçlandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Siyahbeyazlılar PortoDHA Beşiktaş UEFALigiGrubuPortekiz LigiPortoBuPortekizEkimStadyumuUEFAAralıkAntas StadyumuBeşiktaşUEFA Avrupa LigiKasımDragao Stadyumu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24