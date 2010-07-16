-BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİBİ DENEYİMSİZ İSTANBUL (A.A) - 16.07.2010 - UEFA Avrupa Ligi 2. ön elemede Faroe Adaları'nın Vikingur takımını elemesi halinde 3. ön elemeye çıkacak Beşiktaş'ın bu turdaki rakibi Avrupa'da fazla tecrübesi olmayan Çek Cumhuriyeti ekibi Viktoria Plzen oldu. Çek Cumhuriyeti'nin fazla tanınmayan ekibi, Avrupa kupalarında tecrübesi olmayan bir takım olarak dikkati çekiyor. 1911 yılında kurulan ve 2002-2003 sezonunda 2. Lig'de şampiyon olarak bir üst lige çıkan siyah-beyazlı takımın muhtemel rakibi, en büyük başarısını geçen sezon Çek Cumhuriyeti Kupası'nı alarak elde etti. Geçen sezonu 30 maçta 48 puan toplayarak 5. sırada tamamlayan Viktoria Plzen, böylece kupa galibi olarak UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkını kazandı. Kupa mücadelesine 3. ön elemeden başlayacak Çek takımı, maçlarını 7 bin 500 kişilik Struncovy Stadı'nda yapıyor. Teknik direktörlüğünü Pavel Vrba'nın yaptığı Viktoria Plzen'in kadrosunda ise şu oyuncular bulunuyor: Kaleciler: D.Houdek, L.Krbecek, M.Tichacek Savunma Oyuncuları: D.Bystron, T.Hajovsky, D.Limbersky, J.Navratil, T.Rada, S.Rozman, F.Sevinsky Orta Saha Oyuncuları: V.Darida, P.Horvarth, P.Jiracek, D.Kolar, M.Petrzela, F.Rajtoral, F.Rydel, D.Vanecek Forvet Oyuncuları: M.Bakos, T.Krbecek, A.Presl, J.Rezek, D.Strihavka, D.Tatanashvili Bu arada, Çek takımında tanıdık bir isim de yer alıyor. Viktoria Plzen'in kadrosunda yer alan Pavel Hovarth, geçmiş sezonlarda Türkiye'de oynama fırsatı buldu. 2002 yılında Galatasaray'a transfer edilen Hovarth, fazla başarılı olamadı ve sadece 3 kez sahaya çıkma fırsatı buldu.